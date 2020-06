Ecclestone: “Spesso i neri sono più razzisti dei bianchi”

La Formula 1 ha subito preso le distanze con un comunicato

“In un momento in cui c’è grande bisogno di unità per contrastare razzismo e ineguaglianze, siamo in totale disaccordo con le affermazioni di Bernie Ecclestone, che non trovano cittadinanza né in Formula 1 né nella società civile. Ricordiamo inoltre che il signor Ecclestone non ha alcun ruolo in Formula 1 dal 2017, e la sua carica meramente onorifica di Presidente Emerito è decaduta nel gennaio 2020”.