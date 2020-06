Giuntoli: “Koulibaly? La società ha diritto di chiedere il prezzo che vuole”

Il ds del Napoli ha difeso, parlando a Sky, la posizione del Napoli rispetto alla vendita del senegalese. “E’ un grande calciatore”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Tra le altre cose ha parlato del difensore centrale Kalidou Koulibaly. Il senegalese è da settimane nell’occhio del ciclone per questioni di mercato con offerte di diverse big intenzionate ad accaparrarselo. Ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sempre chiarito che non ha intenzione di svenderlo. Chiederà per lui il prezzo che ritiene più consono alla grandezza del calciatore. Posizione confermata da Giuntoli. Il direttore sportivo ha detto:

“Koulibaly è un grande calciatore e la società ha il diritto di chiedere il prezzo che vuole.