Gazzetta: uno scambio Ghoulam-Pezzella potrebbe tornar comodo

“Alla Fiorentina piace Ghoulam, al tempo stesso il Napoli vorrebbe Milenkovic, ma la prima richiesta – di 30 milioni – è stata ritenuta eccessiva. Si guarda con interesse anche a German Pezzella. Le informazioni prese da entrambi i club portano a valutazioni intorno ai 20 milioni, chiesti dal Napoli per l’algerino, mentre la Fiorentina ne vorrebbe anche di più per Pezzella. In mezzo però c’è una situazione economica disastrosa per tutti, con gli esperti convinti che il prossimo sarà soprattutto un mercato di scambi con poco denaro. Ecco perché uno scambio Ghoulam-Pezzella alla fine potrebbe tornar comodo. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di prestito oneroso”