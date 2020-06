Gazzetta: nel girone di ritorno il Napoli è dietro solo ad Atalanta e Lazio

La conquista della Coppa Italia ha rinvigorito il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Gattuso ha reso il meccanismo che regola la squadra quasi perfetto. E guardando la classifica del girone di ritorno, gli azzurri sono dietro soltanto ad Atalanta e Lazio.

“Oggi, il suo Napoli sembra un meccanismo quasi perfetto, che si ritrova compatto, in ogni situazione e non vive più di timori. Anzi, dalla sconfitta interna con il Lecce, dello scorso mese di febbraio, la squadra non si è più fermata. Scorrendo la classifica del girone di ritorno, il Napoli vanta gli stessi 21 punti della Juventus e ne ha soltanto uno in meno di Atalanta e Lazio. Insomma, i numeri rappresentano bene il gran lavoro svolto da Gattuso, un allenatore che non conosce vie di mezzo. Nelle nove giornate disputate, finora, del girone di ritorno, il Napoli ha sommato 7 vittorie e 2 sconfitte ed ha realizzato 18 reti subendone 11. Il dato dimostra pure che il gioco praticato dal tecnico non prevede il pareggio. Certo, ne ha ottenuti due consecutivi in Coppa Italia, contro Inter e Juventus. Ma in quelle occasioni la strategia è stata diversa, perché c’era una finale da inseguire provare a vincere”.