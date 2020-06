Gazzetta: le parole di Giuntoli hanno riportato l’entusiasmo a Napoli

Non solo i rinnovi di Mertens e Zielinski e la riconferma di Gattuso, ma soprattutto la possibile soluzione della questione multe hanno scatenato i tifosi

Il Napoli suona la carica per la ripresa del gioco. In ballo ci sono ancora tutte e 3 le competizioni da giocare e possibilmente per portare anche a casa qualche trofeo. E lo ha fatto non solo in campo con una preparazione che sembra aver dato i suoi frutti dal momento che quasi tutti i calciatori azzurri sono rientrati dalla quarantena in ottima forma, ma anche dal punto di vista dello spirito.

Non sono infatti passate inosservate, come sottolinea oggi anche la Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni del ds Giuntoli che ha sciolto le riserve non solo sui rinnovi di calciatori fondamentali come Mertens e Zielinski, ma anche sull’astiosa questione multe che tanto ha adombrato gli animi.

Ovvio che la questione contratti ha avuto un impatto immediato in città. Sui social c’è stato un plebiscito per le operazioni condotte e chiuse dal duo De Laurentiis-Giuntoli. Quest’ultimo si è preoccupato di avviare le trattative, di discutere e fronteggiare le pretese delle controparti. Insomma, tutto quanto ha riguardato il lavoro “sporco” è stato di competenza del direttore sportivo. Poi, c’è stato l’intervento conclusivo del presidente, con la definizione degli ultimi dettagli e la stretta di mano che ha sancito gli accordi trovati. La firma è pura formalità, a questo punto.

Anche la conferma di Gattuso alla guida della formazione azzurra non fa altro che confermare il periodo positivo della squadra e la voglia della società di portare avanti un discorso lungo e che possa essere vincente