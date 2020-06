Juve, gli esami escludono lesioni per Gonzalo Higuain

Il club fa sapere che si è trattato di un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra e che le condizioni dell’argentino saranno monitorate nei prossimi giorni

Questa mattina Gonzalo Higuain è stato costretto ad interrompere l’allenamento per un improvviso dolore alla gamba. Una circostanza che ha fatto temere la Juve di non poterlo avere disponibile per la ripresa del campionato e per la Coppa Italia.

L’argentino è stato immediatamente sottoposto agli esami del caso. Poco fa, il club bianconero, ha comunicato, su Twitter, che non ci sono lesioni. Ora l’attaccante sarà monitorato per capire l’evoluzione del problema.

Queste le parole del club:

“Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al JMedical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”.