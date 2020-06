Gazzetta. “Cristiano Ronaldo? Un leader tira il rigore. Non si rende conto che non è più al Real”

La Gazzetta dello sport attacca Cristiano Ronaldo. Lo definisce il peggiore in campo con Dybala.

Secondo la Gazzetta, Ronaldo avrebbe dovuto battere un rigore, invertire l’ordine dal momento che ha visto i suoi sbagliare i primi tiri. Addirittura lo paragona a Falcao (che non tirò nella finale contro il Liverpool).

CR7 non si è neppure presentato sul dischetto: avrebbe dovuto farlo dopo i primi errori dei compagni per dare coraggio. È qui che si vede il leader. È sparito, nella città di Falcao.

Questo il giudizio in pagella.

Pretende i privilegi del centravanti, compreso il diritto inalienabile al tiro ogni volta che ha la palla, ma non si rende conto che non è più al Real. E che Dybala non è Benzema (neanche Higuain). Rischia di intristirsi. Rigori: doveva tirare l’ultimo per festeggiare?