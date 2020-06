Gattuso: «Il giro palla? Vedo il calcio in maniera diversa rispetto a quando giocavo»

In conferenza stampa: «con le squadre spagnole, perdevo la testa. Andavo da solo a fare pressione e mi mettevano in mezzo. Lozano ha una velocità incredibile»

Alcune frasi di Gattuso in conferenza stampa.

Quanto le avrebbe dato fastidio da calciatore un giro palla come quello fatto dal suo Napoli oggi?



“I primi anni quando giocavi con le squadre spagnole che lo facevano, perdevo la testa. Andavo da solo a fare pressione e mi mettevano in mezzo. Quando finivo la gara dicevo che qui in Italia facevamo un altro sport. Le soffrivo quelle partite, ora il calcio anche in Italia è cambiato e ci sono tante squadre che palleggiano bene. Ora vedo il calcio in maniera diversa rispetto a quando giocavo, mi piace avere il possesso e rischiare poco”.