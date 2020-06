Il Corrmezz: Gattuso ha rivoltato il Napoli come un calzino

Nessuna imposizione da parte del tecnico, ma chiarezza: diritti e doveri chiari a ciascuno, a prescindere dal valore del cartellino e dalle eventuali simpatie

Gattuso ha rivoltato il Napoli come un calzino, è questa la metafora che usa il Corriere del Mezzogiorno per raccontare la metamorfosi del Napoli dopo l’arrivo del tecnico. Una rivoluzione che Gattuso ha saputo ottenere senza imposizioni, ma partendo dal basso, mettendosi lui stesso per primo con la testa bassa a lavorare

Nessuna imposizione, ma chiarezza: diritti e doveri chiari a ciascuno, a prescindere dal valore del cartellino e dalle eventuali simpatie o antipatie.

E adesso parlano solo i risultati, quelli che il Napoli di Gattuso continua a mietere sul campo, ha vinto in trasferta cinque volte su sei,portando a casa 8 risultati consecutivi tra cui la finale di Coppa Italia