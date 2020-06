Finisce 0-0 il derby di Liverpool. Palo dell’Everton nel finale

Dominio territoriale della squadra di Klopp ma degli Ancelotti boys le occasioni più pericolose: anche una parata di Alisson su Richarlison. Per il titolo i Reds devono aspettare

Con una vittoria, il Liverpool di Klopp avrebbe cullato i sogni di vincere il titolo già in questa giornata. E invece è finita 0-0 tra Everton e Liverpool a Goodison Park ovviamente senza pubblico. Domani sera il City gioca in casa contro il Burnley.

Partita non memorabile, ovviamente. In pugno al Liverpool per buona parte dell’incontro ma i Reds – privi di Salah – non si sono mai resi realmente pericolosi. L’Everton di Ancelotti sempre pronto a ripartire con le due temibili punte Calvert-Lewin e Richarlison. Ancelotti ha lanciato dal primo minuto il 19enne Gordon autore di una buona prova, soprattutto di personalità.

Alla fine, le azioni più pericolose sono state dell’Everton. Sia nel primo tempo con Richarlison che nella ripresa. Quando è accaduto qualcosa di paradossale. Klopp ha effettuato tutti e cinque i cambi eppure via via il Liverpool ha perso vitalità e agonismo. Mentre è cresciuto l’Everton nonostante Ancelotti abbia effettuato tre cambi, di cui il secondo all’88esimo. Nel finale l’Everton ha colpito un clamoroso palo con Davies su azione creata da uno splendido tacco di Calvert-Lewin. Subito dopo, altra occasione con Richarlison che si è liberato al tiro in area ma è stato bravo Alisson