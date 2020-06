Dybala vale Messi come Muratore vale otto milioni

Un capolavoro mediatico quello che ha visto l’apprezzamento per l’operazione Muratore, un ragazzotto, forse di belle speranze, che è stato ceduto all’amica Atalanta per ben otto milioni di euro

Dybala vale Messi come Muratore otto milioni. Le prime pagine dei giornali di oggi hanno riportato in auge lo strepitoso cerimoniale pro-Juventus. Dall’accostamento insensato del forte Dybala al più forte calciatore mondiale in attività, Leo Messi alla resa nota plusvalenza ottenuto dalla vendita di tale Muratore all’Atalanta per otto milioni di euro. Assurdo vero? Si, per chi non è conoscitore di cose italiche ma di altro tipo di calcio quello che si basa su statistiche e verità, su lealtà e e principi etici e sportivi di un certo livello.

Dybala non ha mai vinto un titolo europeo, in nazionale con l’albiceleste è considerato un rincalzo, non ha mai mostrato continuità tale negli anni per essere alzato al livello del pluri vincitore del pallone d’oro. Ha sbagliato il rigore in finale di Coppa Italia ed è stato pochissime volte decisivo in campionato. Insomma capiamo tutto, ma almeno il pallone, quello vero rispettatelo ed il pallone, quello vero, oggi è Lionel Messi, stop. Un altro capolavoro mediatico è quello che ha visto l’apprezzamento per l’operazione Muratore, insomma un ragazzotto, forse di belle speranze, che è stato ceduto all’amica Atalanta per ben otto milioni di euro.

Un investimento per gli orobici notevole, una plusvalenza esagerata per il gruppo torinese che ora può coprire il bilancio forse in rosso per l’acquisto di Kulusevski. Insomma la forza mediatica della Juventus, che ha già ha fallito l’obiettivo Coppa Italia e l’obiettivo Supercoppa, ora si fa sentire, perché se l’esaltazione non arriva dal campo e dai risultati deve arrivare da altro, dalle esagerazioni, dagli elogi…Dai bilanci in regola. Dybala vale Messi? Già come Muratore vale otto milioni