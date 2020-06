Dialogo tra Montalbano e Livia sul trekking

Livie eri scisa a Marinelle pi le vacantia ma mnitra Muntilbano faticave omnis juorna idda si ni iva in turre

Livie eri scisa a Marinelle pi le vacantia ma mnitra Muntilbano faticave omnis juorna idda si ni iva in turre per le strate pulveruse della Sicilie e turnatava stanche e sudate la sira.

Muntilbano stava appressa ad uni omicidia e non ci pinsai tanta pirchia poia la lura eri na cuppia largia…

Una sira turnata a Marinelle mintra già pregustavia gli arancina che gli aviva priperata la su criata attruvani a Livie stinnicata sul divana che si allimentava.

“ (Muntilbano, prioccupata) Livie, che ti successe?”.

Livie: “Niente Salvo mentre facevo il Sentiero dei dieci fortini mi sono storto una caviglia: ma ora con il ghiaccio passerà”.

Muntilbano (nfuscata): “Ma pirchia ti ni vaie tambasianna terra terra a pigliarte pulvera e sula?”.

L: “Ma quale ‘tambasianna’, Salvo: come sei antico… Ora c’è l’hiking, un’attività che dovresti praticare anche tu e sono convinto che la tua pancia se ne gioverebbe… “

M (ngiarmata): “Ma io non havi la panza… “.

L: “Ce l’hai, ce l’hai”.

M: “Ma in che cunsista sto Aikinga?”.

L: “Si dice Hiking Salvo: non è mica un supereroe giapponese della tua infanzia?”

M: “Commi si acclama, si acclama… “.

L: “Ebbene l’hiking è un modo per conoscere l’identità di un territorio camminando sui sentieri dove si svolgeva la vita secoli o anni prima… “.

M: “Mintula! E in così puca timpa facita omnes chesta cusa?”.

L: “Non raccolgo la tua ironia da bar… “.

M: “Ma famme accapiri: qualichi binificia ti apporta quest’Aikinga?”.

L: “Benefici nell’anima e nel corpo: ti mantieni in forma pensando e familiarizzando con i tuoi compagni di cammino”.

M: “Ma fussa na cusa riligiosa?”.

L: “In un senso più ampio: sacrale, direi”.

M: “Ma la facino macari l’Aspesi e chilla psichitra milanisa?”.

L: “Ma tu hai un odio particolare verso…. “.

M: “Non ci possa fari nihila: a mia chilla mi stavi sulla bucca della stumaca”.

L: “Comunque non è una cosa radical-chic… “.

M: “E che cusa è?”.

L: “E’ una pratica di quel turismo sostenibile che è il futuro della nostra Italia… “.

M: “Ma pirchia la ginta ci campa?”.

L: “Sì, ci sono ragazzi che fanno le guide escursionistiche e poi tutto un indotto… “.

M: “Chesta mi pari na cusa bona… “.

L: “Allura se ti ho convinto qualche volta vuoi venire con me?”.

M: “Pirchia no: appina mi esce nu puca de timpa”.

L: “Però devi attrezzarti con il giusto abbiagliamento e con le scarpe da trekking”.

M: “Va bine, poi ci pensamna: ura sbafamacia gliarancina di Adilina”.

L: “Ma Salvo cosa hai mangiato a pranzo?”.

M: “Havi mangiata na calamarata nda Enzu”.

L: “Ed ora alle 10 di sera ti sbafi gli arancini di Adelina che sono una bomba calorica?”.

M: “Ma pirchia che havia da mangiarme?”.

L: “Devi mangiare fibre e… “.

M: “E che sugno ste fibra?”.

L: “Devi sapere dosare il nutrimento: la mia nutrizionista… “.

M (nterrumpendula): “Ma pirchia tu havi na nutrizionista?”.

L: “Sì, perché mi ero accorta che il mio corpo aveva qualcosa che non andava e abbisognava… “.

M: “Ma fussi andivindata vigana?”.

L (mentre si alzava e se ne andava a letto): “Sei proprio una bestia: ed io che ti parlo anche… “.

Muntilbano arrimase come uno stocca: ma mintra si magnava gli arancina si rificia dalla surprisa.

E mintra sbafava pinsai: “Fimmine e parrina: sintici la missa, stuccaci li rina”.