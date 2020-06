Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle nuove cattiverie

Erino multa juorna che Muntilbano si acchiediva si ci l’havivana facta… Aieri eri stata il primera juorna che i turista taliani erino vinuti nella beddra Sicilie che eri squasi addivintata Covidfria e pariva che si putisse turnari ad una tranqullitate…

Chilla che nun eri cangiata eri il sona del tilifuna che rumpiva punctualminta i cabasisa con il su ritma lenta e cadinzata.

“Chi scasse?”;

Catarelli: “Chi volia che le scasse?”.

Muntilbano: “Na billa fimmina… “.

C: “Dutturi, havia da cuntitarse: sugno io Catarelli”.

M: “Nun m’ha cuntinta!”.

C: “Torta nun havia… “.

M: “Insumma Catarè che successe?”

C: “Vuliva dirla che mintra lia stavia in feria sugno aumintata li scarmazza”.

M: “Che tipa di scarmazza?”.

C: “La ginta pari che si piglia a santiona per nihila: nu spintona, na maschirina fora dal nasa, nu catarra… “.

M: “Ma nun dovivamo esseri chiù brava?”.

C: “Nonsi dutturi: simma divinuta chiù captiva… “.

M: “Ma quinni nun ci l’havimma facta?”.

C: “Ma chi duvivamma farcia?”.

M: “Nuia stissa; farcia chiù brava”.

C: “Vossia babbia: simmo divintata omnes chiù brutta”.

M: “Ma pirchia i barbera sugno macari closa?”.

C: “Nonsi, dutturi, non è nà questiona istitica: io apparla delle captiverie che la ginta si è tinuta dintra e che ura stanna vininda fora”.

M: “Allura è na quistiona istatiche?”.

C: “Che fussia ura sta quistiona istatiche?”.

M: “È quanna una si talia dintra e non vidia nihila”.

C: “Ma si non ci stavia nihila allura nihilo è chia si talia?”.

M: “Esacta e allura si uni è nihila allura pinsa che macarail’ata sugno nihila e avvene l’hommo ommina lupia”.

C: “Nel sinsa dell’appitita lupigna?”.

M: “Nun trattasi di facta mangiatoria, Catarè, accà stamma ragiunando ncoppa all’animus de la ginta”.

C: “E che animus havi la ginta?”.

M: “La ginta havia l’animus de rumpiri i cabasisa all’altira”.

C: “Ma pirchia havia chesta tipa de sintimintia?”,

M: “Pirchia nel loccodamna il Guberna e li immunuluga haviano rupta i cabasisa a lura”.

C: “Ma quinni dutturi la rialtà è una ruptura cullittiva de cabasisa?”.

M. “Catarè, è una cabasisamachia… “.

C: “Ma chia è li rupta pe primma?”.

M: “Nun si sapia: lia ttruvarana cussia”.

C: “Ma allura havimma da tinircila stricta?”.

M: ”Cusa?”.

C: “I cabasisa… “,

M: “Ma nun strcita stricta”.

C: “Pirchia?”.

M: “Pirchia sinnò ci li rumpiamo nuia stissa”.

C: “Veru è… Ma allura ci l’havimmo facta o nonsi?”.

M: “Catarè, io pinsa che ci havino facta lura a nuia”.

C: “Ma a nuia chia?”.

M: “Al facta che eri bella quanna stavama omnes nsemmula”.

C: “Ma pirchia nsemmula nun putimma chiù starici?”.

M: “Nonsi Catarè: nun vulimma chiù starici… “.

C: (…)”.