Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle elezioni

Catarella al commissario: “Ma commo stavi Sgarbia?” e Montalbano: “L’hanno purtata alla Niuro: la prostate è riservate”

Doppa il loccodanno Catarelli eri addivintata un fervinta ascultatori di prugramma pulitica e di tolchesciò: ne aviva facta le spisa Muntilbano che eri adivintata il suo oracola sulle principalia dimanne della jurnata pulitiche. Dalla Grubera Catarelli haviva sintita che l’Italie eri in campagne littoralia ed appina Muntilbamo trasette in Cummissariata lo assugliò per sapiri per qualichi litione haviva da vutari e quanno…

Muntilbano principai a biastimare a prima matine e gli dissi che lo putiva assecutare in officia e lì l’avribbi explanata omnia.

“Allura Catarè che havi da sapiri?”.

Catarelli: “Dutturi, dutturi: allura quanno ci stanno le liziona?”.

Muntilbano: “Mi havi prisa per un presidia?”.

C: “Pirchia dutturi lia macari presidia est?”.

M: “Nonsi e non sugno nianche Azzoline”.

C: “Ma l’Azzoline bona è”.

M: “Allura dimana ci stavi taliano, francisa e matimatiche”.

C: “Ma ia diciva le liziona: quella littoralia”.

M: “Ma pirchia ci stavia la crisa parlamintara?”.

C: “Chella ci stavia simpra”.

M: “E allura pirchia havimma da vutari?”.

C: “Melius evitari che vutari?”.

M: “Melius sgarbari che vutari?”.

C: “Ma commo stavi Sgarbia?”.

C: “Ma quanno la sciogliana?”.

M: “Addipinda”.

C: “Da cusa?”.

M: “Dal diabita”.

C: “Ah… “.

M: “Comunqui Catarè le liziona stanna a Sittembera”.

C: “Ma Cunta si apprisinta nova?”.

M: “Che ci trasi Cunta?”.

C: “Ma pirchia i Cinqui stiddra prisintana Di Giuvanna?”.

M: “Ma si vuta per le Rigionalia non per il Parlamenta”.

C: “Ma allura pirchia fanna chista burdella già da giugne?”.

M: “Pirchia qualicusa havino da fari, mica possano fari gli Stata giniralia na vuta sissi na vuta nonsi”.

C: “Fari i generalia è pisanta!”.

M: “Melius i surdata simplicia”.

C: “Ma ura c’havimma da suppurtari o burdella fina a settembira?”.

M: “Pinsa di sissi”.

C: “Ma il Messe?”.

M: “Chilla ci lo mittano”.

C: “E il ricoveraaffunda?”.

M: “A Sgarbia l’hanno purtata là”.

C: “Mischino, ma s’arripiglia?”.

M: “Non pinsa”.

C: “Pi mia non havi ma pinsata”.

M: “Nonsi, Catarè, io diciva che non pinsa che s’arripiglie”.

C: “Chella sicura… Ma Cunta che fine faci?”.

M: “Turna a fari il prufessura: faci commo Cincinnata”.

C; “Ma si vadia a canninari in Americhe?”.

M: “Cuntra Trampa?”.

C: “Ma la Grubera che faci?”.

M: “Si pigliana na casi in Cannadià cu Padillara e Scacciara”.

C: “E che facina toda lo juorna in Cannadià?”.

M: “Iocano a 8 e mizza”.

C: “Non lo sapia: è n’ata iuoca?”.

M: “Sissi, lo facino su La Sitta?”.

C: “La Sitta sinza la mezza?”.

M: (…)”.