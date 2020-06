Dialogo tra Montalbano e Catarella sul giovane Montalbano

Catarelli: “Dutturi, dutturi: si n’havia cuse troppa mpurtatnti da fari voleviva acchiederle na cusa… Ma lia l’havia vista aiera ‘Il giuvane Muntilbano’?”

Muntilbano sintì battiare alla purta e già stavi di humori nivuro pirciò arrispuse fitusa…

“Ma chi mintula scassa i cabasisa a chesta ura?”.

Catarelli, trasenna: “Ma pirchia ci sugno state già urate in cui l’havino scassata?”.

La cusa che chiù faciva ncazzari Muntilbano eri suprattutta quanno uni ad una su dimanna arrispunniva con n’altira dimanda, ma datosi che eri stata CFatarelli a cuntradimannare pinsai che potiva lassari annari la cusa…

“Catarè, insumma che mintula voli?”.

Catarelli: “Dutturi, dutturi: si n’havia cuse troppa mpurtatnti da fari voleviva acchiederle na cusa… “.

Muntilbano (ngiarmata): “Addimanna, ma facimma na cusa di juorna… “.

C: “Ma lia l’havia vista aiera ‘Il giuvane Muntilbano’?”.

M: “Catarè, sissi: pirchia aieiri stavi Livie da mia e havi voluta vidirla— “.

C: “Allura dutturi che ne pinsa: come recite bine Riondina… “.

M (nfuscata): “Bine, poia: dicimma che se la accavai”.

C: “Ma non è che lia è nu puca gilusa pirchia il rigista l’havi facta giovani e cu i capilla?”.

M (ancura chiù nfuscata): “Ma che vaia dicinna: chella fictiona est e poia a mia sta sumiglianza tra mia e la siria Muntilbano io non l a vitti maie”.

C: “Ma è vira la nutitia che Zingaretta si ni vaia via dalla siria?”

M: “Non lo sappi si è una nutizia siria: pirchia non lo spii al fratillo, chillo del Piddio?”.

C: “Si lo vitti glielo acchieda… “.

M: “Plustosta, commo truvasta Catarella chella che diciano ti assumiglia?”.

C: (offisa): “Ma a mia pari uni che nun è iuta a Scola: talminta ngurantia est”.

M: “Macari a mia mi pari nu fuiuta de casa… “.

C: “Ma che poia a case non si arricampai… “.

M: “Veru è. E Augella commo lo attruvasti?”.

C: “Fimminara commo al solita: ma plus liggira, pirchia chisto de aiei sira nun eri ancura spusata”.

M: “E Livie?”.

C (strammata): “Ma io sulla su zita non volia diciri nihilo”.,

M: “Ma chilla nun è la mi zita: parlamma tanta per parlari”.

C: “Allura con pirmissa di Vossia io pinsa che la Felderbaumma è assaie bona”.

M: “Catarè, pirò ristamma simpre nel nuestra… “.

C: “Come volia Vossia”.

M: “E le musica e la rigia?”.

C: “Diversisa dalla siria vecchiareddra ma bone macari chesta”.

M: “Mi attruvo con il tuo iudicio critica”.

C: “Piccato che ura mettano n’altira Muntilbano a posta de Zingaretta che funnctionava bono”.

M: “Omnia passa catarè: niscuna è immortalia”.

C: “Veru è Cummissaria”.

M: “Allura ura turnamma a travagliari o mi volia parlari macari di ‘”Nira su nira’”.

C: “Nonsi dutturi: ipo vidia sulo lia e le partita della Nationala”.

M: “Bine, allura al travaglio”-

C: “N’altrira cusa Cummissaria; ma poia Fatia patre more?”.

M:“Ma che ne saccia ia: mica sugno Camillera, De Mola o Brunia”.

C: “Macari chesta l’hamma da spiari al Piddio?”.

M: “Facia tibi”.

C: “Dutturi, l’ultime curiositate?”.

M: “Va bine, ma poia ti ni stai nella Gardiola fine a dumani”.

C: “Va bine”.

M: “Spare!”.

M: “Dutturi, ma ura che Zingaretta non faci plus Muntilbano pirchia non si appresenta lia per la partia?”.

C: “Pirchia ia stonga da altira partia”.

C: “Che piccata: io pinsa che lia saribbi stata perfecta”.

M: “Eppoia io havia truppa pauca capilla… “.

C: (…)”.