Non saremo all’esterno dello stadio, non vogliamo incappare in nessuno sceriffo che ci dica cosa fare, rimarremo tra noi a goderci la partita.

Così Alessandro Cosentino, leader della Curva B, ha risposto all’indiscrezione di Repubblica che invece riportava l’intenzione degli ultras di radunarsi all’esterno dello stadio per protesta. Eventualità peraltro prevista dalle forze dell’ordine, che sono numerose al San Paolo.

Nell’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, Cosentino ha spiegato le diverse ragioni della scelta.

Non faremo assembramenti, abbiamo un comune buonsenso. Siamo tifosi del Napoli e lungi da noi contestare: lo spettacolo per il dio danaro continua, non serve stare lì fuori a fare i burattini. Spero che vengano riviste le regole per lo stadio, mi auguro che ci sia qualche miglioramento l’anno prossimo, magari con una zona riservata a noi. La parte più sana del tifo è nelle curve, la politica la lasciamo fuori.