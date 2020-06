CorSport: problemi a centrocampo per Gattuso. Fabian, Allan ed Elmas non sono al meglio

Mertens affaticato non è l’unico problema di Gennaro Gattuso alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il Corriere dello Sport scrive che i problemi del tecnico sono soprattutto a centrocampo, con Fabian, Allan e Elmas che non appaiono al meglio.

“C’è un’aria pesantuccia pure in mezzo al campo, la destra della mediana, che in pratica era già stata assegnata a Fabian Ruiz. La sorte a volte è cieca davvero o semplicemente si tratterà di un caso, ma se lo spagnolo ondeggia alla soglia dell’incertezza, a fargli compagnia, in quel limbo, ci sta pure Allan, il mediano designato ad accoglierne le responsabilità. E non se la passa benissimo neanche Elmas, per il quale Gattuso stravede. Elementare, dunque, che si scaldi Lobotka, più regista che mezzala, a modo suo naturale interlocutore di Demme e di Zielinski, e comunque uomo di rottura, di corsa, di pressing”.