CorSport: oggi De Laurentiis a Castel Volturno, probabile firma rinnovi Mertens e Zielinski

Il presidente incontrerà la squadra e Gattuso, per il quale il prolungamento è scontato, ma farà anche una chiacchierata con Callejon e affronterà la questione stipendi

Oggi a Castel Volturno arriverà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che sono diversi i motivi della visita. La prima dopo il lockdown.

“L’abbraccio alla squadra, innanzitutto. E poi la semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Una chiacchierata con Callejon, in scadenza e con il futuro ancora nebuloso. Un passo ulteriore verso il prolungamento di Rino, assolutamente scontato. Magari la firma dei contratti di Mertens e Zielinski, rinnovi già confezionati ma non ancora ufficializzati. E ovviamente la questione degli stipendi, fermi al mese di febbraio a causa della sospensione per la pandemia”.