CorSport: il Napoli a Bergamo per dimostrare che quest’anno è stato tutto un enorme sbaglio

“Lobotka e Fabian rovistano il meglio di sé. La sfida di Bergamo? Non è mai troppo tardi per sistemare i conti con la verità”

Probabilmente la Champions League e il quarto posto restano un obiettivo impossibile, per il Napoli. Il distacco dall’Atalanta è grande, 12 punti, ma il Napoli “sceglie di crederci”, scrive il Corriere dello Sport, “almeno fino a quando non sbatterà di fronte all’aritmetica”.

La partita di ieri contro la Spal ha portato il nono risultato utile e la quinta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Gattuso ha dato

“dimostrazione plastica di eleganza, di padronanza (67% di possesso) e di evoluzione che la Spal consente di cogliere, pur opponendo la dignità. E’ una partita per gli esteti, che si sviluppa su un campo largo, con Lobotka e Fabian che rovistano il meglio di sé e Mertens che, manco il tempo di cominciarla (4′), ha già chiarito che non è stata abbandonata la speranza: 1-0, con la complicità della difesa altrui, ma anche con verticalità, immediatezza, intuizioni”.

Il Napoli vince nonostante l’ampio turnover di Gattuso, che ne cambia sette rispetto al Verona.

L’obiettivo è, sì, la Champions, continua il quotidiano sportivo, ma soprattutto dimostrare che nella squadra c’è talento.

“e non è certo per inseguire la quasi impossibile Champions – questo si intuirà, eventualmente, fra tre giorni a Bergamo – ma per dimostrare a se stessa che quest’anno è stato tutto un enorme sbaglio e che nel Napoli c’è talento. Non è mai troppo tardi per sistemare i conti con la verità”.