CorSport: Milik sogna la Juve a parametro zero. In pole per sostituirlo c’è Azmoun

L’attaccante polacco finirà sul mercato ma a non meno di cinquanta milioni di euro. Il Napoli avrebbe preso Azmoun già a gennaio, punta su di lui per sostituire Arek

Ieri il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport delle questioni contrattuali in sospeso. Anche di Arek Milik. “Il Napoli andrà avanti con o senza di lui”, ha detto.

Il Corriere dello Sport scrive che l’attaccante polacco vorrebbe passare in bianconero.

“Lui vorrebbe andare in scadenza e trovarsi semmai in bianconero a parametro zero, ma direbbe De Laurentiis – della serie ‘cca nisciun è fesso’ – non si può. I trentatré milioni pagati dal Napoli all’Ajax nel 2016 dovranno in qualche modo crescere e moltiplicarsi”.