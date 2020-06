CorSport: Gattuso sta seguendo l’intuizione di Ancelotti di avere un Napoli con più identità

“Non esiste dunque un solo Napoli. Dopo aver vinto la Coppa Italia con due partite impostate sull’attesa e il dis-possesso palla, Gattuso è andato a Verona con uno spartito diverso, per convincere se stesso, la squadra e l’ambiente intero che nel progetto iniziale immaginato per questa stagione esisteva un’intuizione esatta, tradita poi sul campo da qualche interpretazione sbagliata, da una tensione inopportuna e da troppe incomprensioni“.