L’accordo con il fondo potrebbe garantire alla Serie A l’ingresso di 11 miliardi in 10 anni, ma anche la possibilità di trattare con il colosso Amazon per i diritti tv

Molti presidenti della Serie A guardano con favore alla proposta della Cvc per inserirsi nel mondo del calcio in Italia. Sarebbe una rivoluzione non indifferente per la Serie A dati i cospicui investimenti che potrebbero arrivare. Il dossier contenente la proposta è stato esaminato in questi giorni da quattro presidenti, Agnelli, De Laurentiis, Percassi e Lotito, ma il tempo stringe e l’offerta, come riporta il Corriere della Sera scade a fine giugno

L’obiettivo è portare 11 miliardi in dieci anni, Cvc diventerebbe socio della serie A fino a una quota massima del 20%, mettendo sul piatto circa 2,2 miliardi. Se un progetto del genere andasse in porto modificherebbe antiche logiche del nostro calcio ma anche gli equilibri interni.

Nessuna ingerenza sulle decisioni sportive, ma grande potere invece in materia commerciale per la Cvc che potrebbe gestire gli accordi per le licenze televisive

«Ancora più fondamentali per le casse delle società ora che il Covid-19 ha bloccato i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti. Oltre alle emittenti tradizionali, la sfida sarà far spendere i giganti di internet, come Amazon, usciti ancora più forti dalla crisi»