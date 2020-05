Financial Times: Da CVC proposta di un fondo per la costruzione e gestione degli stadi

L’offerta sarebbe inclusa nella proposta fatta alla Serie A per l’acquisizione di parte dei diritti tv e rappresenterebbe una rivoluzione

È ormai cosa nota l’interesse di CVC Capital Partners per il calcio e soprattuto verso la Serie A. Nei giorni scorsi era stato riportata la volontà di rilevare – e poi rivendere ai broadcaster – una quota dei diritti tv del nostro campionato per i prossimi anni: costo dell’operazione 2,2 miliardi di euro per un decennio.

Oggi il Financial Times, riporta alcuni dettagli dell’operazione in cui rientrebbe anche la costruzione e la manutenzione degli stadi in tutta Italia attraverso un nuovo fondo infrastrutturale, parzialmente finanziato dal fondo internazionale.

L’accordo sarebbe una rivoluzione nel mondo del calcio italiano e permetterebbe a molte società di portare a termine progetti rimandati da tempo per migliorare gli impianti sportivi. Secondo quanto riporta il quotidiano finanziario una persona coinvolta nei colloqui avrebbe dichiarato

«Sarebbe una rivoluzione se Lega Calcio decidesse di istituzionalizzare la costruzione e la gestione degli stadi» «Sarebbe una rivoluzione se Lega Calcio decidesse di istituzionalizzare la costruzione e la gestione degli stadi»

L’offerta di CVC sarà inizialmente esaminata da Paolo Dal Pino e da quattro presidenti di club che, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello della Lazio Claudio Lotito, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e un esponente della famiglia Percassi per l’Atalanta. Questo gruppo verrà ampliato nelle prossime settimane per includere altre società.