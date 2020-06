Corriere Fiorentino: Barone approfitta dell’immobilismo di De Laurentiis e si candida al Consiglio di Lega

Il Corriere Fiorentino scrive che il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, si è candidato per entrare nel palazzo del calcio. Il suo obiettivo è entrare nel consiglio di Lega al posto del dimissionario vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia.

Il quotidiano scrive:

“l’eventuale ingresso di Barone nel consiglio di Lega potrebbe regalare alla Fiorentina un peso specifico nelle decisioni mai avuto negli ultimi decenni. Dopo aver conosciuto rappresentanti e presidenti della massima serie, Barone ha approfondito i principali equilibri nell’ottica di una crescita del sistema attraverso la promozione del campionato, lo sviluppo di attività digitali ed entrando di recente anche nella task force creata ad hoc in piena pandemia, per individuare incentivi e facilitazioni per le società disposte a costruire uno stadio di proprietà. Un lavoro a 360 gradi che ha consentito al dg di comprendere l’importanza della governance del calcio, non solo in ambito di diritti tv ma anche in tema di unità decisionale”.