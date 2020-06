Nonostante il continuo problema al bicipite femorale l’attaccante belga sarà tra i titolari che scenderanno in campo questa sera contro la Juve

Questa sera all’Olimpico scenderà in campo contro la Juve un Napoli decisamente diverso rispetto a quello che ha battuto sabato sera l’Inter. Non ci saranno Hysaj, Ospina e probabilmente neanche Politano che dovrebbe lasciare il posto a Callejon per avere una maggiore copertura sulla fascia, ma c’è una certezza, secondo il Corriere del Mezzogiorno, Mertens ci sarà

Mertens convive con un’infiammazione al bicipite femorale sinistro ma la sua presenza non è mai stata in dubbio sia contro l’Inter che per la finale di stasera