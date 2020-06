Con il video di Rodman Petagna ha provato ad impennare la sua reputazione

Se un imprenditore per primeggiare deve avere anche una squadra di calcio, una televisione e (ove possibile) una banca, un calciatore moderno deve avere una squadra importante, un bravo media manager, una fidanzata disinvolta e degli amici cool. Non necessariamente in quest’ordine. Petagna va al Napoli (ma non è chiaro se il Napoli andrà a lui). E parte in contropiede.

La fidanzata, meglio nota come Madre Natura, lo scarica davanti alle tribune digitali rispondendo alla domanda: “Staresti con uno non famoso?” nella più raggelante delle (cattive) maniere: “Sempre stata”.

Urge impennare la reputazione. Apre un ristorante a Milano con Sfera Ebbasta, il trapper in fuga dai fantasmi di Corinaldo. Ingaggia un mago dei social, uno di quelli per cui questo spazio giornalistico è un fossile.

L’ultima trovata è un videomessaggio ricevuto da Dennis Rodman, l’ex cestista che avrebbe potuto restare nella storia per aver sanificato l’aria sulla traiettoria di Michael Jordan. Il video è stato stravisto. Ma ancor più ha fatto discutere se fosse spontaneo o a pagamento, se Rodman sapesse chi è Petagna, o che cosa è (uomo, donna, veicolo, boccia). Significa che il centravanti ha fatto gol, da qualche parte. Di sponda. Ha capito il meccanismo del gioco, quello più grande (chi è Bugo? Uno che ha litigato con Morgan). Poi, con il tempo, può anche segnare come Vieri. O radersi come lui.