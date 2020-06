Torino intristisce il fenomeno, la squadra non lo supporta abbastanza, Sarri non riesce a metterlo al centro del progetto. Il declino di Cristiano Ronaldo è iniziato?

Da fenomeno indiscusso ad anonima controfigura di se stesso, ad equivoco tattico a pesce fuor d’acqua. Doveva insegnare alla Juventus come vincere le finali ma per ora è la Juve che gli ha consegnato il primo plico di sconfitte nelle partite senza ritorno.

Prima la Supercoppa poi la Coppa Italia e ancora la magra performance nella scorsa Champion’s eliminato dal giovane Ajax. Insomma il fenomeno, l’icona del calcio mondiale a Torino sta conoscendo, forse per la prima volta in carriera, l’amaro sapore dell’anonimato, delle stagioni normali.

Tuttavia c’è ancora chi afferma che possa essere tra i vincitori del Pallone d’oro ma francamente ci sembra una forzatura, una quasi comica giustificazione di un acquisto che è passato come quello del secolo a chiacchiere ma che a conti fatti ha raccolto magri risultati.

Ronaldo a Torino sembra la copia brutta di se stesso, è vero che gli anni passano per tutti, che i muscoli tendono ad indebolirsi che una cosa è il Real Madrid regina d’Europa ed un’ altra è la squadra di Agnelli superpotenza nazionale ma che oltre il confine è una medio-grande senza grossi trofei, però il portoghese, tranne che in qualche circostanza (rimonta contro l’Atletico) non ha mai dato l’impressione di essere leader e trascinatore, devastante e risolutore ma anzi spesso merita persino la sostituzione se non fosse troppo il peso della scelta e poca la personalità di chi dovrebbe farla.

Torino intristisce il fenomeno, la squadra non lo supporta abbastanza, Sarri non riesce a metterlo al centro del progetto insomma che fine ha fatto CR7? Latita, come spesso accade alle cerimonie delle premiazioni dei calciatori più forti d’Europa.