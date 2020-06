Championship, due positivi in due club diversi (uno è dello staff del Barnsley)

Il positivo del Barnsley sta bene, come conferma il club. Zero casi positivi in League One e uno in League Two (Exeter).

In Championship sono state trovate due persone positive al Covid-19 in due diversi club. Sono risultate infette dai test effettuati questa settimana su 1179 tra giocatori e membri degli staff. Uno dei club interessati è il Barnsley.

Un portavoce del club ha dichiarato:

“Possiamo confermare che un membro dello staff è risultato positivo per il virus Covid-19 dopo l’ultimo round di test. L’individuo è sano ed ottimista”.

Nel frattempo, ci sono stati zero casi positivi su 135 test in League One e uno su 132 test (Exeter) in League Two.