Careca su Everton: “Ha la sfrontatezza per saltare gli avversari, è aggressivo e veloce”

L’ex campione azzurro promuove Everton per il Napoli. “Non si vince uno scudetto con 11 giocatori, per questo la Juve ha qualcosa in più”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi Careca, uno dei grandi protagonisti del Napoli dello scudetto che oggi vive in Brasile, dove la situazione dell’emergenza coronavirus è ancora preoccupante. L’ex campione azzurro, oggi coordinatore di un centro di allenamento, ha parlato di Everton, l’attaccante che il Napoli vorrebbe ingaggiare per la prossima stagione

«È nel giro della Seleção, nell’ultimo anno ha dimostrato di essere uno dei migliori: ha la sfrontatezza per saltare gli avversari, è aggressivo e veloce. Il Napoli ha bisogno di una punta, nonostante la presenza di Milik: il polacco è in grado di fare la differenza, ma ha subito vari infortuni. Mertens e Insigne sono delle certezze, tuttavia non possiamo dipendere solo da loro. Non si vince uno scudetto con 11 giocatori:per questo la Juventus ha qualcosa in più delle altre»