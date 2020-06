Callejon, discorso chiuso. Lo spagnolo è indeciso tra Valencia e Siviglia

Nessuna possibilità di rinnovo tra il Napoli e Callejon, secondo il Mattino. Ma lo spagnolo ha promesso massimo impegno fino alla fine della stagione

Nessuno spiraglio, secondo il Mattino, per quanto riguarda il rinnovo di Callejon. Lo stesso tecnico Gattuso lo ha inserito tra le priorità a cui il presidente De Laurentiis deve dedicarsi, ma non sembra ci siano gli estremi per tornare a trattare

Con Callejon discorso chiuso: lo spagnolo è indeciso tra Valencia (che è nettamente in pole) e Siviglia e offerte di rinnovo non ce ne sono. Ma ha ribadito che non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro: nei prossimi 40 giorni darà il massimo per il Napoli, Gattuso e per i tifosi che dal 2013 sono incantati dalla sua professionalità.