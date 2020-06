Cadena Cope: in Liga 160 casi di coronavirus (dopo i test sierologici)

Mentre La Liga si prepara finalmente a ripartire è diventato un piccolo giallo, quello relativo ai positivi del Barcellona. La rivelazione arrivata dalla radio catalana Rac1, non è stata confermata dal club che ha rimandato alla Liga la responsabilità di scegliere le notizie da divulgare.

La Gazzetta dello Sport ricorda oggi che, al momento dei in questione, circa 3 settimane fa, uscì la notizia di 160 casi

La Cadena Cope in realtà aveva parlato di 160 casi, informazione rimasta sotto traccia. E oggi collegata a quella dei 7 del Barça: tra gli oltre mille calciatori testati secondo la radio della Conferenza Episcopale in 160 avevano dunque presentato tracce di anticorpi, ovvero erano entrati in contatto col virus nelle settimane precedenti, in maniera sintomatica o meno.