Bolsonaro: “Il rischio di morire di coronavirus per i calciatori è infinitamente ridotto”

Il Giornale riporta come il presidente del Brasile continua ad insistere per la ripresa del calcio e molti 60enni del sud del Paese sono con lui

Il ritorno del calcio in Brasile era già stato auspicato dal segretario generale della Confederazione brasiliana di calcio (CBF). nei giorno scorsi che aveva richiamato l’esempio positivo della Bundesliga. Il Giornale riporta oggi le parole del presidente Bolsonaro ai microfoni di Rádio Guaíba

Dato che «i calciatori sono giovani e atletici, il rischio di morire se colpiti dal virus è infinitamente ridotto». Ieri ai microfoni

Il suo scopo è evidentemente quello di far presa sulla parte meridionale del Paese dove in questo momento di quarantena al popolo mancano molto le partite del Gremio e dell’Internacional, le due squadre più blasonate. Insomma nonostante il Brasile stia per toccare quota 30mila morti per il coronavirus e i dati indichino che il picco è previsto per luglio, Bolsonaro continua a vestire i panni di chi ha sempre privilegiato la riattivazione dell’economia al distanziamento sociale imposto dal Covid 19.

Ma nonostante buona parte dei media gli siano contro, infatti il presidente ha vietato loro di seguire le sue uscite e i suoi interventi pubblici, la popolazione, soprattuto quella di una certa età condivide le sue posizioni

«Un conto è stare chiusi in casa guardando telenovelas, altro tornando a gustarsi il futebol», spiega a Il Giornale, Mario Silva, un sessantenne gaucho «soprattutto per noi pensionati di una certa età di questa regione del Brasile, quella con il maggior numero di anziani».

Il progetto dunque è quello di far ripartire il calcio in Brasile, ma tutto non solo la serie A, perché «la disoccupazione bussa alla porta dei club» e «i giocatori devono sopravvivere». Ma queste posizioni, conclude il Giornale, non fanno altro che scaldare gli animi e inasprire i confronti delle fazioni opposte

Tutto bene? No, ieri nel centro di San Paolo, i tifosi delle principali squadre della metropoli contrari al presidente sono venuti alle mani con un gruppo di supporter di Bolsonaro. Solo l’intervento della polizia è riuscito ad evitare morti.