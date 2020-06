Benitez: “Congratulazioni al Napoli, campioni d’Italia un’altra volta”

L’ex allenatore del Napoli si complimenta su Twitter con la squadra di Gattuso che è riuscita ad alzare la Coppa Italia battendo la Juventus

Anche Rafa Benitez si complimenta con il Napoli di Rino Gattuso per essere riuscito ad alzare la Coppa Italia battendo la Juventus ai rigori, questa sera, allo Stadio Olimpico. Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport l’ex allenatore azzurro non aveva fatto mistero del suo tifo per la squadra. Lo ribadisce ancora una volta nel suo tweet.