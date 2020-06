Benevento, subito un colpo per la Serie A: in arrivo Loic Remy, ex Chelsea

Lo riporta Sky Sport. Attaccante francese, classe 1987, ha giocato nelle ultime due stagioni col Lille prima di accordarsi con i campani

Non è nemmeno arrivata l’ufficialità della promozione in Serie A, che il Benevento si regala subito il primo colpo per la prossima stagione nel massimo campionato. Si tratta di Loic Remy, attaccante francese classe 1987 del Lille, con un passato nel Chelsea tra il 2014 e il 2016, ora a scadenza di contratto: lo riporta Sky Sport.

L’intesa col giocatore è stata raggiunta, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e poi firmerà un triennale in caso di esito positivo.