Battere Juric significa togliersi un sassolino dalla scarpa per Gattuso

Proprio il tecnico del Verona, ricorda il Mattino, era stato accostato al Napoli quando le cose non andavano bene con Rino all’inizio

Finalmente si riparte e il Napoli lo fa nel momento in cui sta sicuramente meglio, anche a livello psicologico, dopo aver vinto la Coppa Italia e battendo proprio la Juventus

Per Gattuso si tratta di una nuova sfida, raggiunto un obiettivo, adesso bisogna puntare ancora più in alto e scalare quei 12 punti che li separano dall’Atalanta, Missione difficile, ma non impossibile.

Quello che è curioso, come scrive oggi il Mattino è che il Napoli di Gattuso riparta oggi proprio dal Verona di Juric, una piccola motivazione in più per il tecnico per batterlo

perché Juric, l’allenatore degli scaligeri, nelle settimane di tempesta a gennaio, era stato messo nel mirino di De Laurentiis per la successione estiva di Rino. Gattuso si è riconfermato da solo.