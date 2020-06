La ministra della sanità spagnola: “Gasperini è stato irresponsabile”

Marca riporta che anche Ana Barceló si è pronunciata in maniera dura contro l’allenatore dell’Atalanta “Non avrebbe dovuto spostarsi”

Dopo le rivelazioni di domenica del tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini che aveva annunciato di aver avuto il coronavirus e che sarebbe accaduto in concomitanza con la gara a Valencia, il club spagnolo rimasto perplesso per le parole e il comportamento ha avanzato una richiesta di intervento alla Uefa per sanzionare l’allenatore.

Ma non solo il Valencia si è pronunciato contro Gasperini, nella tarda serata di ieri Marca riporta le parole del ministro della sanità e della sanità pubblica, Ana Barceló,

“Ha mancato di responsabilità. Sapeva che stava arrivando una zona a rischio. Non avrebbe dovuto spostarsi. La notizia in ogni caso conferma che la partita doveva essere giocato a porte chiuse”