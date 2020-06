L’ha annunciato Scott Morrison, primo ministro australiano. Per gli impianti più grandi sarà condotta un’analisi caso per caso

Scott Morrison, primo ministro in Australia, ha annunciato che dal 1° luglio saranno riaperti tutti gli stadi al di sotto dei 40 mila posti al 25% della capienza. La restrizione sulla portata degli impianti è stata adottata per evitare il rischio di folle troppo numerose e quindi difficilmente controllabili.

Non è comunque da escludere anche l’apertura di strutture più grandi: l’analisi sarà condotta caso per caso di concerto con le autorità sanitarie locali. Tale misura varrà anche per i luoghi culturali e i festival all’aperto, ma non per quelli dove c’è la possibilità di piantare una tenda.