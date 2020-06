Ascierto: “La Juve che vince la Coppa Italia sarebbe un altro segno del ritorno alla normalità”

Lunga intervista del professor Paolo Ascierto a Tuttosport in cui l’oncologo del Pascale ha parlato ovviamente della situazione legata all’emergenza coronavirus che lo ha visto protagonista in prima linea

“I numeri dei contagi stanno andando nella direzione che ci aspettavamo, al sud abbiamo avuto tre giorni a contagio zero. E in terapia intensiva da diverse settimane non abbiamo più nessuno. Ovviamente non si abbassa la guardia, il focolaio di Roma è il classico esempio che ci deve insegnare che il livello di allerta va comunque tenuto alto”.

Ma si è poi concentrato sulla sua prima passione, il calcio che è finalmente tornato, ed essendo lui napoletano tifoso della Juve è impossibile che Napoli-Juve non sia una partita particolare

“Perché dopo mesi drammatici in cui a causa del virus non avevo tempo e voglia di pensare al calcio, adesso finalmente avremo di nuovo la possibilità di goderci una serata di pallone tra due grandi squadre. Qualche tempo fa, vista la situazione dell’emergenza, era tutt’altro che scontata la ripartenza del calcio così a breve”.

Napoli-Juve è il suo derby che vivrà sul divano di casa essendo ancora impossibile andare allo stadio

“la vedo difficile a breve. Non tanto per il rischio assembramenti dentro gli impianti, dove volendo ci si può organizzare anche se la vedrei complicata in caso di esultanza, quanto piuttosto per la gestione del flusso di persone all’esterno. Vedremo… Intanto godiamoci questo primo passo in avanti”.