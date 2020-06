Alvino: “Kessié, già nell’estate del 2017 poteva passare dal Milan al Napoli”

Il giornalista su Twitter conferma l’interesse azzurro per il calciatore: “È un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli”

Kessié come pedina di scambio per arrivare a Milik. Questa la suggestione di mercato tra il Napoli e il Milan che riportava questa mattina il Corsera. Poi le parole dell’agente del calciatore che ha smentito qualsiasi contatto in corso , oggi pomeriggio però Carlo Alvino, giornalista da sempre vicino alla squadra azzurra, attraverso il suo profilo Twitter dà un aggiornamento sulla situazione relativa al mediano rossonero che potrebbe arrivare al Napoli:

“Kessié, che piace a Gattuso, è un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli. Il giocatore già nell’estate del 2017 poteva passare dal Milan al Napoli. Poi non ci fu accordo tra i club. Resta un pallino del DS”.

