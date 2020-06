L’agente di Kessiè: “Per ora non ho ricevuto telefonate dal Napoli”

L’agente di Franck Kessiè, George Atangana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

“Rino Gattuso ha la capacità di stringere un forte rapporto con i propri giocatori. Al Milan ha legato in particolare con Kessié per vari fattori, ma questo è puramente un rapporto personale tra i due. Credo che si vede anche al Napoli la capacità di Gattuso. Non so se Kessié è stato meglio all’Atalanta rispetto al Milan, sicuramente sono due situazioni differenti. Kessie ha collezionato 200 presenze in Serie A, con prestazioni sempre buone, forse i progetti fanno la differenza. E’ un giocatore universale, fa il terzino, il centrale di difesa, ha mille caratteristiche. A Bergamo è esploso come mezz’ala, è un giocatore che può ricoprire vari ruoli con grande soddisfazione”.

Su un possibile scambio con Milik:

“E’ una domanda da fare ai dirigenti delle rispettive squadre. L’ipotesi non si è presentata, si dice di sì o di no, a seconda di ciò che si presenta. Non posso dare una risposta a priori. Kessié non mi ha riferito di telefonate di Gattuso. Non ha mai avuto il posto garantito, a partire dal Cesena, diventa un giocatore di cui non si può fare a meno”.

L’agente ha raccontato un retroscena riguardante il Napoli.