Via libera agli allenamenti di gruppo: la Premier League entra nella fase 2

I club hanno votato all’unanimità: ora potranno allenarsi in gruppi da 10 giocatori, con libertà di contatto fisico

Come ampiamente previsto, dopo le rassicurazione date ai giocatori nei giorni scorsi, i club di Premier League hanno approvato all’unanimità il via libera alla cosiddetta “fase 2”: ora potranno allenarsi in gruppi da 10 giocatori, con la possibilità di entrare in contatto (pur riducendo al minimo possibile questa evenienza).

Si tratta di un ulteriore passo avanti verso il riavvio del campionato, anche se il dibattito su tempi e modalità, in Inghilterra, resta acceso. In una riunione prevista per domani i club ricominceranno a discuterne. In ballo ci sono le date (il 19 o il 26 giugno), i protocolli medici, i campi neutri e il rischio infortuni. Se non bastasse la lega comunicherà di avere intenzione di partire con la stagione successiva già il 12 settembre.

CONFIRMED: Premier League clubs approve return to full contact training. Statement 👇🏻 #SSN #COVID19 pic.twitter.com/uqXIwwyOZQ — Bryan Swanson (@skysports_bryan) May 27, 2020