Premier League ha un altro problema: vuole far partire la prossima stagione il 12 settembre

Il Daily Mail: la lega lo comunicherà ai club nella riunione di domani, aumentano le probabilità che questa stagione venga ridotta. Oggi intanto sarà votata la fase 2: gli allenamenti col contatto

Oggi i club della Premier League voteranno, con difficoltà crescenti, la “fase 2”, ovvero gli allenamenti di gruppo. In attesa di decidere quando e come riavviare il campionato. Nel frattempo – come se i problemi sul tavolo non fossero già abbastanza – la lega ha già deciso che la prossima stagione dovrà cominciare nel fine settimana del 12-13 settembre, indipendentemente dalla conclusione di quella sospesa.

Lo comunicheranno ai club nella riunione di domani, ma intanto questa rischia di essere una presa di posizione che potrebbe incidere sui piani di ripresa. Secondo il Daily Mail aumentano le probabilità che questa stagione venga ridotta, soprattutto se dovesse esserci un’ulteriore sospensione dovuta a qualche tampone positivo.

Le date in gioco per il riavvio sono il 19 o il 26 giugno. E molti club pensano – non senza qualche ragione – che la prossima stagione dovrebbe essere posticipata per dare il tempo ai giocatori di fare almeno un po’ di preparazione fisica.

E’ un problema che riguarda anche le altre leghe, ovviamente. Ma il dibattito in Inghilterra – tra campi neutri, pericolo infortuni, paura per il contagio e diritti tv – è particolarmente acceso.

Il calendario proposto dalla Premier League è molto ambizioso, visto che i club devono ancora riprendere la preparazione a pieno contatto. Con poco spazio di manovra, è probabile che si arrivi ad una congestione. Poiché incombe sempre la possibilità che il campionato venga nuovamente fermato, la lega chiederà ai club di approvare anche un piano per determinare la classifica finale in caso di congelamento.