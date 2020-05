Che succederà il 30 giugno? Tommasi: “Il prolungamento dei contratti creerà problemi ai calciatori”

«Se i giocatori hanno già firmato con altre squadre, non so se e come correranno il rischio di scendere in campo con la possibilità di infortunarsi».

Il presidente dell’Associazione calciatori (Aic), Damiano Tommasi, è stato intervistato nel corso di Sky Calcio Club per parlare degli effetti del prolungamento della stagione sui contratti dei calciatori:

«L’allungamento della stagione porterà alcuni problemi in base alle diverse situazioni: ci sono dei club con dei prestiti, serve un accordo tra le parti. Il gentlemen agreement è una delle strade, ma ce ne sono anche altre. Allungare i contratti diventa un problema, soprattutto se poi quelle squadre devono affrontarsi».

Per i calciatori che hanno già firmato con altre squadre c’è il problema infortuni

«Se i giocatori hanno già firmato con altre squadre, non so se e come correranno il rischio di scendere in campo con la possibilità di infortunarsi. La soluzione migliore è prorogare contratti in essere con le stesse condizioni».

Questo dunque il suggerimento di Tommasi, che prosegue:

«Vedo troppe persone che vogliono sfruttare questa situazione, la gestione del contratto non va valutata in base alla posizione di classifica. Ci saranno squadre che spingeranno o meno per giocare in base alla propria posizione di classifica. Ad ogni modo se ci sono le condizioni, i calciatori vogliono giocare. Se il 13 giugno si ripartirà in sicurezza, i calciatori saranno contenti. Abbiamo rilevato delle criticità: numero partite, spostamenti, temperature del periodo, ma questo non significa che non si voglia tornare a giocare».