Sun: Premier, i calciatori si lamentano del pallone appiccicoso

Anche la Premier League prova a riparte e lo fa con gli allenamenti in piccoli gruppi, anche se non tutti hanno aderito, come ad esempio Kanté che non si è presentato alla ripresa del Chelsea.

Ma oltre ai timori per i contagi anche il Project Restart non ha convinto i calciatori britannici secondo quanto riporta oggi il Sun

Pallone appiccicoso

Tra i protocolli stabiliti per gli allenamenti dalla Premier ce ne è uno relativo al pallone che sta creando non pochi problemi.

Il Sun riferisce i giocatori sono contro la sanificazione del pallone perché gli spray utilizzati, combinati con delle temperature più alte della media, lo fanno diventare appiccicoso rendendo gli allenamenti complicati. “Il pallone non rimbalza” si lamentano. non rimbalza come dovrebbe sul terreno. Una situazione complessiva che ha portato qualcuno a definire le sedute attuali, a piccoli gruppi e senza la possibilità di contatto, come “inutili”.

Allenamenti inutili

Nel complesso, riporta il Sun, questi primi allenamenti, che dovrebbero durare fino a fine mese, non sono risultati come ci si aspettava. Dribbling con i coni, tiri a porta vuota (con la necessità per i calciatori di andarsi anche a riprendere il “proprio” pallone) ed esercizi per migliorare la forma fisica. E quindi i calciatori non sono molto convinti dell’intensità delle sedute, che non sembrano in grado di preparare adeguatamente i giocatori alla ripresa vera e propria del campionato, prevista nel giro di un mese.