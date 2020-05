Spadafora: «La Figc mi ha assicurato che esiste un piano B (i play-off)»

Il ministro: «Esiste anche un piano C, ossia la cristallizzazione della classifica in caso di nuovo stop al campionato»

Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla ripresa del campionato:

“Ho chiesto alla Federcalcio se avessero un piano B nel caso in cui un’eventuale recrudescenza dell’emergenza ci costringesse a sospendere il campionato. La Figc mi ha assicurato che esiste sia un piano B, cioè play-off e play-out, che un piano C, cioè la cristalliazzazione della classifica. Sono soluzioni che la Figc studierà in alternativa nel Consiglio federale del 4 giugno”.

La quarantena in caso di nuovi positivi

“Il Cts ha confermato che la quarantena fiduciaria è una necessità imprescindibile in caso di nuovo positivo tra i calciatori. Ci hanno garantito che il percorso dei tamponi per i club non avrà alcuna via preferenziale né lederà i diritti degli italiani”.