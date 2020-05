Spadafora: «Aspetto un segnale positivo da Sky per le partite in chiaro»

La Serie A riparte il 20 giugno, il 13 dovrebbero esserci le semifinali di Coppa Italia. La settimana dal 13 al 20 potrebbe essere conclusa la Coppa Italia.

Le dichiarazioni del ministro Vincenzo Spadafora:

“Sarebbe un bel segnale perché si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro, come previsto, sulla televisione pubblica. Sarebbe davvero un beneficio per tutti gli italiani – ha spiegato Spadafora – Sono peraltro in corso contatti con i broadcaster che detengono i diritti delle le partite del campionato: il mio auspicio è che da parte di Sky possa arrivare un segnale positivo. Le modalità sono da vedere, ma le prime interlocuzioni sono state positive: vediamo in che termini e se arriverà una conferma per far vivere questa ripresa del campionato agli italiani con passione ed evitando gli assembramenti”.