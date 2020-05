Sky: Serie A, si parte il 20 e il 21 con i recuperi della 25° giornata

Terminata la riunione della Lega: confermate le date per quanto riguarda le semifinali e la finale di Coppa Italia, 13 e 14 giugno il ritorno delle semifinali, il 17 la finale

Ieri il Governo ha dato il via libera alla ripresa della Serie A per il 20 giungo, questa mattina la Lega si è riunita per stillare il calendario completo delle gare che mancano per completare la stagione.

Secondo quanto riporta Sky la riunione si è conclusa e Lega Serie A ha deciso di riprendere il campionato dai recuperi delle partite della 25^ giornata il 20 e 21 giugno: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Confermate le date della Coppa Italia: 13 e 14 giugno il ritorno delle semifinali, il 17 la finale.