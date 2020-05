Sky: Serie A, riunione in corso tra Aic e rappresentanti calciatori. I nuovi positivi preoccupano

All’ordine del giorno la discussione sulla attuale situazione e gli aggiornamenti delle ultime ore. Soprattutto, i nuovi casi di positività. Alle 16 l’Assocalciatori porterà la propria posizione alla riunione Figc

I nuovi casi di positività in Serie A preoccupano i calciatori. Secondo quanto riporta Sky, è in corso una riunione tra Associazione Italiana e i rappresentanti dei calciatori delle squadre di Serie A, uno o più per squadra.

All’ordine del giorno la discussione sulla attuale situazione e gli aggiornamenti delle ultime ore. Soprattutto, i nuovi casi di positività. Ieri in Serie A si sono registrati 10 contagi tra i calciatori di Fiorentina e Sampdoria.

L’Aic dovrà prendere una posizione. Alle 16 porterà il suo parere alla riunione Figc prevista. Saranno presenti le Leghe di A, B, C e D, l’AssoAllenatori e tutte le componenti federali per il consueto tavolo di aggiornamento settimanale.