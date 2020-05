Sky: Milik deve decidere entro il 1 giugno se rinnovare

In vista del prossimo mercato estivo il Napoli si sta concentrando per capire quale sarà il destino dei suoi attaccanti per non farsi trovare impreparato. Appaiono chiare oramai le direttive di Gattuso che non vuole rinunciare a Insigne ed impegnato a convincere Mertens a restare. Diverso invece appare il futuro di Arkadiusz Milik che non ha ancora deciso di firmare il rinnovo con il club azzurro. Per il polacco è stata fissata una deadline come riporta oggi Sky.

Il Napoli ha deciso che il 1° giugno sarà l’ultimo giorno utile per l’attaccante per decidere se vuole rinnovare il contratto in scadenza il 2021, in caso contrario la società è pronta a trovare un sostituto