Sky: Il Napoli attende ancora la risposta di Mertens, ma ci sono poche speranze

Dries Mertens non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno, ma dopo l’accelerata per il rinnovo a seguito della cena con il presidente De Laurentiis, non c’è ancora nulla di fatto e nessuna firma.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport riferisce che il Napoli attende ancora una risposta dopo aver messo sul piatto una proposta importante: biennale a 10 milioni complessivi d’ingaggio più bonus alla firma, ma il belga sta riflettendo e bisogna aspettare.

Le sensazioni in casa Napoli non sarebbero positive sul futuro del belga dal momento che su di lui ci sono sia il Chelsea che l’Inter pronti a darsi battaglia

La speranza è che il rapporto di amore che lega l’attaccante alla città possa in qualche modo giocare ancora in favore di una sua permanenza